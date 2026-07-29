Bauernhof-Urlaub: Schützt die Stallluft vor Asthma?

Warum erkranken Bauernhofkinder seltener an Asthma und Allergien? Ein internationales Forschungsteam hat nun mehrere Bakterien aus der Stallluft identifiziert, die einen großen Teil dieses seit Jahrzehnten beobachteten Bauernhof-Effekts erklären könnten. Erstmals lässt sich damit eine mögliche Wirkungskette von der Kuh bis zum menschlichen Immunsystem nachzeichnen.

Für die im Fachjournal NEJM Evidence veröffentlichte Studie analysierte das Team um Prof. Markus Ege, vom Dr. von Haunerschen Kinderspital des LMU Klinikums und dem Institut für Asthma- und Allergieprävention am Helmholtz Munich Daten von mehr als 1.000 Kindern. Untersucht wurden Nasenabstriche und Matratzenstaub, bei 47 Bauernhofkindern zusätzlich Proben aus Kuhställen. Mit Gen- und Stoffwechselanalysen suchten die Forschenden nach Mikroben, die mit einem geringeren Asthmarisiko verbunden waren. Anhand von Daten aus Frankreich und Finnland überprüften sie die Ergebnisse.

Neun Bakteriengattungen im Mittelpunkt

Dabei stießen die Wissenschaftler auf einen Verbund aus neun grampositiven Bakteriengattungen. Zusammengenommen könnten sie nach den Berechnungen der Forschenden rund zwei Drittel des schützenden Bauernhof-Effekts auf Asthma erklären. Bei Heuschnupfen und Neurodermitis könnten sie für etwa die Hälfte des Effekts verantwortlich sein.

„Wir haben wenige Bakterien identifiziert, die wir nun bis auf die Spezies-Ebene genau benennen können“, sagt die Erstautorin Giulia Pagani, Institut für Asthma- und Allergieprävention bei Helmholtz Munich. Zu den identifizierten Arten gehören Romboutsia timonensis und Glutamicibacter arilaitensis.

Diese Bakterien stammen überwiegend aus dem Verdauungstrakt von Kühen und gelangen über Ausscheidungen und Staub in die Stallluft. Dort bilden oder verarbeiten sie bestimmte Stoffe, darunter Alpha-Linolensäure und Stearidonsäure, die eingeatmet werden und an zwei Rezeptoren auf menschlichen Atemwegszellen andocken können.

„Diese Rezeptoren verhindern vermutlich, dass es zu einer überschießenden Entzündungsreaktion kommt“, erklärt Ege. Damit zeichnet sich erstmals eine konkrete Wirkungskette ab.

Kann Urlaub am Bauernhof schützen?

Wenn die Stallluft vor Asthma und Allergien schützen kann, liegt eine Frage nahe: Könnte man Stadtkindern die nötige Dosis nicht wenigstens im Urlaub verschaffen – etwa, indem sie jedes Jahr einige Wochen auf einem Bauernhof verbringen?

Untersucht wurde das bisher nicht. Die Forschenden verglichen Kinder, die auf Bauernhöfen aufwuchsen, mit Kindern ohne eine solche dauerhafte Exposition. Wie sich regelmäßige Ferienaufenthalte auswirken, lässt sich aus ihren Daten nicht ableiten.

Wahrscheinlich kommt es auf die Dauer und Regelmäßigkeit des Kontakts an. „Wenn ich spekulieren müsste, würde ich sagen: Es braucht eine recht kontinuierliche Exposition. Sporadische Aufenthalte auf einem Bauernhof reichen wahrscheinlich nicht aus“, sagt Ege.

Auch der Zeitpunkt dürfte eine Rolle spielen. Nach Einschätzung des Epidemiologen könnte der Schutz bereits während der Schwangerschaft beginnen. Für die Entwicklung der Atemwege sei aber auch die Zeit nach der Geburt wichtig: Erst dann kommen sie unmittelbar mit der Umgebungsluft in Kontakt und können widerstandsfähiger gegenüber Atemwegsviren werden.