Warum Barbie immer öfter auf flachen Sohlen unterwegs ist

Während Barbie früher primär für das Tragen von hohen Schuhen designt wurde, würden sich veränderte Rollenzuschreibungen an das weltbekannte Spielzeug inzwischen auch in der Fußhaltung der Püppchen widerspiegeln, summieren die Fachleute. "Barbie wählt ihre Fußhaltung und ihr Schuhwerk so, dass sie am besten an der Arbeit und körperlichen Aktivitäten teilnehmen kann", formuliert es die Forschungsgruppe. Sie sei flachfüßig und trage auch flache Schuhe, "wenn sie einer Arbeit nachgehen, körperlich aktiv oder stabiler im Gang sein muss" – ein aus fußmedizinischer Sicht begrüßenswertes Signal.