Bad im Meer: "Fleischfressendes" Bakterium wird zu immer größerem Problem

Das US Center for Disease Control and Prevention hat Infektionen von 1988 bis 2018 analysiert, dabei konzentrierte man sich auf gemeldete Fälle entlang der Ostküste, die als globaler Hotspot für solche Infektionen gilt. Die Studie ergab, dass die Zahl der Infektionen in 30 Jahren von 10 auf 80 Fälle pro Jahr anstieg. Und dass die Fälle in neuen Regionen auftraten.

Elizabeth Archer, Hauptautorin der Studie, sagte, dass Infektionen in den späten Achtzigerjahren vor allem in den Golfküstenstaaten und in Gebieten entlang der südlichen Atlantikküste auftraten: „Aber selten nördlich von Georgia. Jetzt liegt die Obergrenze unseres Verbreitungsgebiets in der Nähe von Philadelphia.“

Auch an der deutschen Ostsee wurde das „fleischfressende“ Bakterium in den vergangenen Jahren immer wieder gefunden. Im Jahr 2005 wurden 60 Fälle registriert, mit jährlich steigendem Verlauf. Im Jahr 2021 starb eine Person nach einem Bad in der Ostsee, bei dem sie sich mit Vibrionen infizierte.