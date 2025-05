Asthma, Allergien, Neurodermitis: Die Psyche leidet mit

Chronische Erkrankungen mit psychischen Auswirkungen

"Bei den Krankheiten, die wir in der Allergie bzw. Immunologie behandeln, handelt es sich in erster Linie um chronische Erkrankungen, die oft auch psychische Auswirkungen auf Betroffene haben", wird der Mitchell Grayson, Allergologe und Chefredakteur des Journals Annals of Allergy, Asthma and Immunology, dazu zitiert.

Nicht selten würden sich Ärztinnen und Ärzte "auf die Diagnose und die Behandlung der Krankheit konzentrieren". Das seelische Leid der Patientinnen und Patienten werde "nicht wahrgenommen". Das könne, so Grayson, langfristig den therapeutischen Erfolg beeinträchtigen.