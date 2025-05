Studie enthüllt: Sozial Schwache oft schlechter medikamentös versorgt

"Potenziell unangemessene Medikamente werden mit negativen gesundheitlichen Folgen in Verbindung gebracht und können als Indikator für die Behandlungsqualität dienen", schrieben Amanda Paust von der Abteilung für öffentliche Gesundheit der Universität Aarhus und ihre Co-Autoren in ihrer Studie in Plos Medicine . Die wissenschaftliche Untersuchung wurde schon Ende vergangenen Jahres veröffentlicht, wurde damals aber offenbar kaum beachtet.

Insgesamt hohe potenzielle Fehlerrate

Die Probanden waren über 18 Jahre alt. Ihre Daten auf individueller Ebene wurden mit nationalen dänischen Registern zur sozialen Situation und zur medizinischen Versorgung verknüpft. An sich gab es schon für das Sample der Gesamtbevölkerung eine erstaunlich hohe potenzielle Fehlerquote, was die medikamentöse Versorgung im Krankheitsfall betraf: 14,7 Prozent der Menschen waren einer potenziell inadäquaten Medikation ausgesetzt. Eine Unterversorgung (START-PIM; fehlende Medikation, zu geringe Dosierung etc.) war mit 12,5 Prozent am häufigsten. 3,1 Prozent der Studienteilnehmer waren überversorgt (zu viele Arzneimittel, zu hohe Dosierung etc.).

Überragend war jedenfalls der Einfluss der sozialen Situation auf die Qualität der Behandlung. Im Vergleich zur Gruppe mit dem höchsten Vermögen hatten Menschen mit weniger Vermögen ein um 85 Prozent höheres Risiko für eine potenziell inadäquate Medikation. Geringeres Einkommen führte hier zu einer um 78 Prozent größeren Gefährdung. Ein geringeres Bildungsniveau steigerte das Risiko um 66 Prozent, also um zwei Drittel.