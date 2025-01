Nach Tod von Starfotograf: Was ist Amyloidose?

Oliviero Toscani starb am Montag an der unheilbaren Krankheit. In der Toskana, in der Toscani lebte, tritt Amyloidose gehäuft auf.

Der italienische Starfotograf Oliviero Toscani ist am Montag an den Folgen der unheilbaren Krankheit Amyloidose verstorben. Das teilte seine Familie mit, wie der KURIER berichtete. Er starb in einem Krankenhaus in der toskanischen Stadt Cecina, in dem er sich, nachdem sich sein Gesundheitszustand vergangene Woche verschlechtert hatte, befand. Der 82-Jährige litt seit zwei Jahren an Amyloidose und hatte wegen der Erkrankung mehr als 40 Kilogramm Körpergewicht verloren. Im August 2024 hatte Toscani sich für die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" stark abgemagert fotografieren lassen. Er beklagte seinen Gewichtsverlust. "Man weiß nicht, wie viel Zeit ich noch zu leben habe, aber so zu leben interessiert mich natürlich nicht", erklärte der Fotograf, der sich in der Toskana einer experimentellen Behandlung unterzogen hatte. "Nicht einmal mehr Wein kann ich trinken", sagte er. "Mein Geschmackssinn hat sich durch die Medikamente verändert."

Seltene Erkrankung, die viele Organe betreffen kann Amyloidose ist eine seltene Erkrankung, bei der sich unlösliche Proteinablagerungen, sogenannte Amyloide, in verschiedenen Geweben und Organen des Körpers ansammeln. Diese Ablagerungen können die normale Funktion der betroffenen Organe beeinträchtigen und zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen. Toscani selbst beschrieb die Erkrankung so: "Praktisch lagern sich Proteine an bestimmten lebenswichtigen Punkten ab und blockieren den Körper. Und man stirbt. Es gibt keine Heilung." Die Symptome variieren je nach betroffenen Organen. Beim Herzen kann es etwa zu Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen kommen, bei den Nieren etwa zu Niereninsuffizienz, ist der Magen-Darm-Trakt betroffen, können Durchfall, Verstopfung und Gewichtsverlust die Folge sein. Bei Ablagerungen in den Nerven können Taubheitsgefühle und Muskelschwäche auftreten, allgemein fühlen sich Patienten mit Amyloidose geschwächt und müde. Betroffen sind vor allem ältere Menschen ab 65 Jahre, Männer häufiger als Frauen. Oft wird die Krankheit in einem fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert, da sie Symptome in den frühen Stadien meist unspezifisch sind.

Unterschiedliche Auslöser und Ursachen Die Ursachen der Erkrankung sind verschieden. Mögliche Auslöser können bestimmte Krebserkrankungen, chronische Erkrankungen oder genetische Faktoren sein. Gemeinsam ist ihnen, dass sich die abnorm gefalteten Eiweiße anhäufen und im Gewebe anreichern. Die Behandlung der Amyloidose hängt davon ab, welche Erkrankungsform vorliegt, welche Proteine und Organe betroffen sind. Ziel ist es, die Ablagerungen zu reduzieren oder zu stoppen, um so Organschäden zu minimieren und Symptome zu lindern. So kann etwa versucht werden, die Produktion des abnormen Proteins zu hemmen und eine etwaige Grunderkrankung zu behandeln. Gleichzeitig erfolgen Maßnahmen zur Unterstützung geschädigter Organe, etwa Dialyse bei Niereninsuffizienz oder Herzmedikamente bei Herzinsuffizienz.

Häufung in der Toskana In der Toskana, in der Toscani zuletzt lebte und behandelt wurde, gibt es eine erhöhte Häufung einer bestimmten erblichen Form von Amyloidose, der hereditären ATTR-Amyloidose. Sie beruht auf einer Genmutation, die vor allem in den Provinzen Pisa, Groesseto und Livorno beobachtet wird. Die Krankheit tritt familiär gehäuft auf, da sie autosomal-dominant vererbt wird, das heißt, eine Mutation in einem der beiden betroffenen Gene eines Elternteils reicht aus, um sie an Nachkommen weiterzugeben. Aufgrund dieser Häufung gibt es in der Toskana spezialisierte Kliniken und Zentren, die genetische Tests, Beratungen und moderne Therapien anbieten. Toscani, der aus Mailand stammte, war dafür bekannt geworden, in seinen Fotoarbeiten Normen und Tabus zu brechen. Mit seinen Werbekampagnen hatte er immer wieder für Diskussionen gesorgt. Seit den 1980er-Jahren hatte er mehrfach Aufsehen mit seinen Kampagnen für die Modekette "United Colors of Benetton" ausgelöst und zwar mit Schockbildern etwa von blutenden Soldaten, Todkranken und HIV-Positiven.