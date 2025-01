Bekannt für schockierende Bilder: Starfotograf Oliviero Toscani gestorben

Der italienische Starfotograf Oliviero Toscani ist am Montag im Alter von 82 Jahren gestorben. Dies teilte seine Familie mit. Der in Mailand geborene Toscani zählte zu den großen Namen der internationalen Fotografie: Mit seinen Werbekampagnen hatte er immer wieder für Diskussionen gesorgt. Seit den 1980er-Jahren hatte er mehrfach Aufsehen mit seinen Kampagnen für die Modekette "United Colors of Benetton" ausgelöst und zwar mit Schockbildern etwa von blutenden Soldaten, Todkranken und HIV-Positiven.

Er starb in einem Krankenhaus in der toskanischen Stadt Cecina, in dem er sich befand, nachdem sich sein Gesundheitszustand vergangene Woche verschlechtert hatte. Er litt seit zwei Jahren an der unheilbaren Krankheit Amyloidose, wegen der er über 40 Kilo verloren hatte.

Toscani, der seit Jahren in der Toskana lebte, war dafür bekannt geworden, in seinen Fotoarbeiten Normen und Tabus zu brechen. So sorgte er unter anderem mit Bildern eines Aidskranken im Endstadium, eines noch blutverschmierten Neugeborenen, Magersüchtiger oder eines "Peniskalenders" für großes Aufsehen und zog auch Anfeindungen auf sich. In den späten 1980er-Jahren wurde ihm beispielsweise nach einer Kampagne, die eine schwarze Frau zeigte, die ein weißes Baby stillt, Rassismus vorgeworfen.