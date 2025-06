Nach Amoklauf in Graz: "Ich will nicht mehr in die Schule"

Was, wenn das in meiner Schule passiert?

Bei manchen Kindern kann das dazu führen, dass sie gar nicht mehr in die Schule gehen möchten oder sich in der nächsten Zeit mit unguten Gefühlen auf den Weg machen. Es kommen Gedanken auf, wie „Was ist, wenn so etwas in meiner Schule passiert?“. Die Schule vorerst meiden zu wollen, sei eine nachvollziehbare erste Reaktion, meint Kain. „Man möchte sich schützen und eine vermeintlich gefährliche Situation umgehen. Auf lange Sicht können wir aber nicht alles vermeiden, das uns Angst macht.“

Eltern sollten versuchen, die Angst mit dem Kind zusammen auszuhalten, gleichzeitig ist es wichtig, das Kind dabei zu unterstützen, eine „gewisse Realitätsprüfung“ vorzunehmen, das heißt, darüber zu informieren, dass derartige Ereignisse zum Glück sehr selten sind, rät Kain. Man sollte ehrlich sein, allerdings nur beantworten, wonach das Kind auch fragt. Die Informationen sollten aber stets altersadäquat weitergegeben werden – es macht einen Unterschied, ob man mit einem Sechs- oder einem Fünfzehnjährigen spricht. Eltern dürfen Kindern sagen, dass sie selbst verunsichert sind. „Darüber zu reden, nimmt Ängste und ist der erste Schritt, um wieder in die Selbstwirksamkeit zu kommen, das heißt, selbst aktiv etwas zu tun, um die eigene Sicherheit wieder zurückzuholen. Man kann Kinder auch fragen, was sie meinen, was sie brauchen, was sie vielleicht tun können, damit sie sich wieder sicherer fühlen“, betont Kain.