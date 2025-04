Alzheimer-Medikament: Was die abgelehnte Zulassung für Patienten bedeutet

„Lecanemab ist das erste Medikament , das an einer Ursache von Alzheimer ansetzt und den Krankheitsverlauf verlangsamt ", sagte Elisabeth Stögmann, Leiterin der Arbeitsgruppe für Gedächtnisstörungen und Demenzerkrankungen an der Uni-Klinik für Neurologie der MedUni Wien und Präsidentin der Österreichischen Alzheimergesellschaft, im November anlässlich der EMA-Empfehlung für Lecanemab. "Für mich ist das eindeutig der Aufbruch in eine neue Ära der Alzheimer-Therapie ."

Hingegen sagt Neurologe Schulz: Bei einer Krankheitsverlangsamung um 22 Prozent nach 76 Wochen werde klar, „dass ein klinischer Nutzen nicht von der Hand zu weisen ist“. Hinzu komme, dass das Fortschreiten der Erkrankung bei Patientinnen und Patienten, bei denen sich noch keine Tau-Ablagerungen im Gehirn gebildet hatten, mit über 30 Prozent noch langsamer war.

Herstellerfirma kritisiert lange Verfahrensdauer

Kritik kommt auch von der Donanemab-Herstellerfirma Lilly. Vizepräsident Ilya Yuffa übte Kritik an der negativen Entscheidung der EMA - trotz Zulassungen in zahlreichen anderen Ländern - als auch die langen Verfahrensdauern. Patientinnen und Patienten in Europa müssten durchschnittlich 20 Monate länger warten als Menschen in den USA, um von wissenschaftlichen Innovationen zu profitieren. "Eine Möglichkeit, dies zu ändern, besteht darin, häufiger beschleunigte Zulassungsverfahren für neue Medikamente zu nutzen. Im Jahr 2023 verwendeten jedoch nur drei Prozent der EMA-Prüfungen ein beschleunigtes Verfahren, verglichen mit 62 Prozent in den USA und 33 Prozent in Japan", so der Lilly-Vizepräsident.