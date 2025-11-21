"Zwei Stunden am Tag ins Freie, das ist die beste Prävention gegen Kurzsichtigkeit“, sagt Assoc. Prof. Dr. Christina Leydolt, Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie der Medizinischen Universität Wien. „Kinder mit kurzsichtigen Eltern haben zwar ein höheres Risiko, auch kurzsichtig zu werden, aber entscheidend ist das Verhalten.“ So banal, so effektiv: „Der Mensch braucht Tageslicht, um das übermäßige Wachstum des Auges zu verhindern, das zeigen große Studien.“ Die Realität sieht leider anders aus: Kinder sitzen drinnen, Jugendliche starren auf Tablets, Erwachsene verbringen Stunden vor dem Bildschirm. Der stete Fokus auf Nähe hat Folgen. Von einer „Epidemie der Kurzsichtigkeit“ ist die Rede: „In Ostasien sind bis zu 90 Prozent der Jugendlichen von Myopie betroffen, auch in Europa nimmt die Zahl stetig zu“, sagt Leydolt. Was dabei „anatomisch“ passiert: „Der Augapfel ist im Verhältnis zur Brechkraft der Linse zu lang, sodass einfallende Lichtstrahlen bereits vor der Netzhaut gebündelt werden. Dadurch erscheinen entfernte Objekte unscharf, während nahe Gegenstände klar gesehen werden können.“ Kurzsichtigkeit bremsen Zum Glück hat sich therapeutisch viel getan. „Heute können wir das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit bremsen.“ Besonders erfolgversprechend sind sowohl DIMS-Brillengläser (Defocus Incorporated Multiple Segments) als auch spezielle Kontaktlinsen. Beide beruhen auf demselben Prinzip: Sie erzeugen in der Netzhautperipherie eine gezielte Unschärfe, während das Sehen in der Mitte klar bleibt. Diese optische „Bremswirkung“ scheint das übermäßige Längenwachstum des Auges zu hemmen und kann das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit verlangsamen, vor allem bei Kindern. Zusätzlich können niedrig dosierte Atropin-Augentropfen das Augenwachstum dämpfen. „Diese Kombination wirkt am besten“, sagt Leydolt. Die Tropfen müssen aber über längere Zeit, meist mehrere Jahre, regelmäßig angewendet werden, um den Effekt zu halten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Augenexpertin Univ.-Prof. Christin Leydolt

Wenn der Laser zum Einsatz kommt Bei Erwachsenen, die ihre Brille loswerden wollen, kommt Hightech ins Spiel. „Wenn die Sehstärke stabil ist, kann man ab 18 Jahren lasern“, erklärt sie. Das Prinzip ist immer dasselbe: „Man nimmt minimal Hornhautgewebe weg, um die Brechkraft des Auges zu verringern.“ Bei der Femto-LASIK-Methode, dem häufigsten Verfahren, wird zuerst ein hauchdünner Deckel („Flap“) in die Hornhaut eingeschnitten und weggeklappt. „Das macht der Femtosekunden-Laser, der sehr präzise schneiden kann. Danach trägt ein zweiter Laser das Gewebe darunter ab – er verdampft winzige Schichten, um die Brechkraft zu schwächen.“ Andere Methoden wie die PRK (Photorefraktive Keratektomie) lasern direkt an der Oberfläche. „Das ist das älteste Verfahren.“ Ganz neu ist die SMILE-Technik, bei der gar kein „Flap“ mehr nötig ist. „Da wird mit dem Laser durch einen winzigen Zugang ein hauchdünnes Hornhautscheibchen herausgeschnitten.“ Der Vorteil: weniger trockene Augen, eine schnellere Heilung, kaum Schmerzen. Allerdings fehlen noch entsprechende Langzeitdaten. Wichtiger Punkt: Laser-OPs gelten heute als Routine, sind aber keine Bagatelle. „Es bedeutet immer, dass Nerven in der Hornhaut durchtrennt werden.“ Wer sich aber darauf einlässt, erlebt oft eine Art Wiedergeburt des Sehens. Linsen, die implantiert werden Neben dem Laser erobern implantierbare Linsen (ICL) den Markt. „Ab etwa minus zehn Dioptrien wird die Hornhaut zu dünn, um sie gefahrlos zu behandeln. Dann setzen wir eine zusätzliche Linse vor die körpereigene ein“, erläutert Leydolt. Ein elegantes Verfahren, das ein sehr natürliches Seherlebnis ermöglicht. „Wir können damit bis minus 20 Dioptrien korrigieren. Die Ergebnisse sind stabil, die Zufriedenheit ist hoch.“ Auch eine Hornhautverkrümmung (Astigmatismus)– lässt sich mittlerweile präzise ausgleichen. „Die Hornhaut ist dabei nicht rund wie ein Fußball, sondern ähnelt eher einem Rugbyball“, sagt sie. So würde das Licht ungleich gebrochen und das Bild verzerrt. Die Therapie der Wahl: torische Linsen, die unterschiedliche Krümmungen in zwei Richtungen und so eine unregelmäßig geformte Hornhaut ausgleichen. Das Licht wird wieder genau auf der Netzhaut gebündelt. Leydolt: „Mit kombinierten Verfahren – Laser plus Linse – können wir das heute perfekt korrigieren.“