Von wegen "digitale Demenz": Hält uns das Smartphone im Alter geistig fit?

Ältere Menschen, die Smartphones nutzen, zeigen geringeren kognitiven Abbau

Eine Metaanalyse bereits erschienener Studien, in denen die Technologienutzung und die geistigen Fähigkeiten von mehr als 400.000 älteren Erwachsenen untersucht wurden, ergab nun: Über 50-Jährige, die routinemäßig digitale Geräte nutzen, weisen einen geringeren kognitiven Abbau auf als diejenigen, die Smartphones und Tablets weniger nutzen.

Rückschlüsse auf kausale Zusammenhänge, ob die Technologie den geistigen Verfall aufhält oder ob Menschen mit besseren kognitiven Fähigkeiten sie schlicht verstärkt nutzen, lässt die Studie nicht zu. Das erklären die Autoren selbst. Allerdings lässt sie Zweifel an der eingangs umrissenen These der "digitalen Demenz" aufkommen, wie das Forschungsteam im Fachblatt Nature Human Behaviour betont.

"Bei der ersten Generation, die mit digitalen Werkzeugen in Berührung gekommen ist, geht die Nutzung mit einer besseren kognitiven Leistungsfähigkeit einher", wird Jared Benge, klinischer Neuropsychologe am Comprehensive Memory Center der University of Texas at Austin, dazu im Guardian zitiert. Das sei eine "hoffnungsvollere Botschaft", als angesichts der Sorgen rund um digitale Demenz erwartbar wäre.

Konkret arbeitete Benge und mit seinem Kollegen Michael Scullin, kognitiver Neurowissenschafter an der texanische Baylor University, 57 Einzelstudien durch, in denen die Nutzung digitaler Technologien bei 411.430 Erwachsenen aus verschiedensten Teilen der Welt untersucht wurde. Das Durchschnittsalter lag bei 69 Jahren und alle Teilnehmenden hatten kognitiven Tests oder ein Diagnoseverfahren durchlaufen.

Die Forschenden fanden keine Beweise für die These der digitalen Demenz, vielmehr zeigte sich, dass die Nutzung eines Computers, eines Smartphones, des Internets generell oder einer Kombination davon mit einem geringeren Risiko für kognitive Beeinträchtigungen verbunden war.