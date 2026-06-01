Allergiker aufgepasst: Götterbaum-Blüte hat begonnen

Die Blüte des Götterbaums hat begonnen und dauert üblicherweise von Anfang Juni bis Mitte Juli. Der Götterbaum (Ailanthus altissima) gilt hierzulande als invasive Art und hat sich aus seiner ursprünglichen Heimat in China und Nordvietnam mittlerweile in temperierte und subtropische Regionen aller bewohnten Kontinente ausgebreitet. Der Klimawandel begünstigt den Pollenflug, heißt es vom Pollenservice Wien an der MedUni/AKH Wien.

Der Götterbaum wurde als Zierpflanze bereits 1780 in Berlin gepflanzt. Aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat er sich auf unserem Kontinent massiv verbreitet. Er steht seit 2019 auf der EU-Liste der invasiven Arten. In Österreich wird er aktiv an der Verbreitung gehindert. Als Allergen ist der Götterbaum ein Sonderfall, da er nicht rein windbestäubt ist (wie z.B. Birke und Gräser), sondern hauptsächlich insektenbestäubt. Allerdings werden bei der Bestäubung viele Pollen freigesetzt, informierte die MedUni.