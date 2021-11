Aids: Trotz jahrzehntelanger Forschung keine Impfung

Binnen weniger Monate hat die Wissenschaft mehrere Impfstoffe gegen Covid-19 entwickelt. An einer Spritze gegen Aids arbeiten Mediziner seit Jahrzehnten - ohne durchschlagenden Erfolg. Seit der Entdeckung der Immunschwächekrankheit Anfang der 1980er-Jahre gab es enorme Fortschritte bei der Behandlung, doch immer noch sterben jedes Jahr hunderttausende Menschen daran, 2020 waren es 680.000.

Welt-Aids-Tag am Mittwoch

Der Welt-Aids-Tag am Mittwoch erinnert, dass auch diese Pandemie noch nicht besiegt ist. Die HI-Viren sind besonders komplex und deshalb schwer zu neutralisieren. "Sie infizieren Zellen des Immunsystems", in deren DNA sie ihr genetisches Material integrieren, sagte Olivier Schwartz vom Institut Pasteur in Paris.

Während die meisten Menschen nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 von alleine genesen und danach erst einmal immun sind, ist das bei HIV nicht der Fall.

Der Versuch wurde abgebrochen

Zudem mutiere das HI-Virus viel leichter als das Coronavirus, sagte Schwartz. Deshalb sei es "schwieriger, Antikörper mit einem breiten Spektrum zu erzeugen, die die Infektion blockieren könnten". Vor Kurzem wurde im südlichen Afrika ein Impfstoff getestet, der gegen mehrere HIV-Varianten schützen sollte. Doch der Versuch wurde abgebrochen, da die Impfung nur unzureichend schützte.

Für die Entwicklung der Corona-Impfstoffe wurden riesige Summen bereitgestellt. Der Aids-Forschung stünden diese Mittel nicht zur Verfügung, bedauerte Nicolas Manel vom französischen Gesundheitsforschungszentrum Iserm. 38 Millionen Menschen leben derzeit mit Aids. Eine Impfung ist die einzige Möglichkeit, die Krankheit auszurotten.

Basiert auf derselben Technologie

Mehrere Dutzend Aids-Impfstoffe werden derzeit erprobt. Das Biotechnologieunternehmen Moderna brachte im Sommer eine mRNA-Impfung gegen HIV heraus, die auf derselben Technologie basiert wie die erfolgreichen Corona-Vakzine.

"Die Verwendung dieser Technologie eröffnet neue Möglichkeiten und die machen Hoffnung bei Viren wie HIV", sagte Gilles Pialoux, Aids-Spezialist und Leiter der Abteilung für Infektions- und Tropenkrankheiten am Krankenhaus Tenon in Paris. Mit endgültigen Ergebnissen wird jedoch erst in einigen Jahren gerechnet.

Kampf gegen Corona und HIV

Die Corona-Pandemie hat den Kampf gegen Aids einerseits erschwert, die Behandlung HIV-Infizierter litt darunter. "Andererseits wurde noch nie so viel über Gesundheit, Infektionskrankheiten und die kollektiven Anstrengungen gesprochen, die notwendig sind, um eine globale Pandemie zu bekämpfen", sagte Serawit Bruck-Landais von der französischen Anti-Aids-Kampagne Sidaction. Davon könnte auch der Kampf gegen HIV profitieren.