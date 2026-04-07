Ohne Spritze abnehmen: Neue Tablette in den USA zugelassen

Die US‑Arzneimittelbehörde FDA hat ein weiteres Medikament zur Gewichtsreduktion zugelassen, das nicht gespritzt, sondern einmal täglich als Tablette eingenommen wird. Das Präparat mit dem Namen Foundayo stammt vom Pharmakonzern Eli Lilly und erweitert die bislang sehr begrenzten Möglichkeiten der oralen Adipositastherapie. Neben Wegovy ist es erst die zweite zugelassene GLP‑1‑Behandlung in Tablettenform für Erwachsene mit starkem Übergewicht oder Adipositas und entsprechenden Begleiterkrankungen. Bis vor Kurzem waren die effektivsten Wirkstoffe zur Gewichtsabnahme noch ausschließlich als Injektionen verfügbar. Mit Foundayo kommt nun eine Alternative auf den Markt, die ohne Spritze auskommt und damit für viele Betroffene eine niedrigere Einstiegshürde darstellen dürfte. Der Wirkstoff Orforglipron gehört zur Gruppe der GLP‑1‑Rezeptoragonisten und nutzt denselben biologischen Mechanismus wie die bekannten Abnehmspritzen. Er imitiert ein körpereigenes Hormon, das Appetit, Sättigung und Stoffwechsel beeinflusst. Dadurch wird die Magenentleerung verlangsamt, das Hungergefühl gedämpft und die Kalorienaufnahme reduziert.

Andere chemische Struktur vereinfacht Anwendung Im Unterschied zur oralen Form von Wegovy weist Foundayo jedoch eine andere chemische Struktur auf. Während Wegovy als Eiweißmolekül nur unter speziellen Bedingungen aufgenommen werden kann und deshalb nüchtern eingenommen werden muss, handelt es sich bei Foundayo um ein kleines, säurestabiles Molekül. Die Tablette kann unabhängig von Mahlzeiten und Tageszeit eingenommen werden, was die Anwendung im Alltag deutlich vereinfacht und die Therapietreue verbessern könnte. Wie wirksam Foundayo ist, zeigen klinische Studien von Eli Lilly: Teilnehmende, die über 72 Wochen hinweg die höchste Dosierung erhielten, verloren im Durchschnitt rund 12 Prozent ihres Körpergewichts. Damit liegt der Effekt unter jenem der injizierbaren GLP‑1‑Präparate, die häufig Gewichtsreduktionen von 15 bis über 20 Prozent ermöglichen. Direkte Vergleichsstudien zwischen Foundayo und oralem Wegovy liegen bislang nicht vor. Zusätzlich zum Gewichtsverlust verbesserten sich bei den Studienteilnehmenden auch Blutfettwerte und Blutdruck.