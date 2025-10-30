Arzneimittel mit Wirkstoffen wie Semaglutid sind weltweit stark nachgefragt – insbesondere zur Gewichtsreduktion. Doch abseits ihres ursprünglichen Einsatzgebiets bei Diabetes zeigt sich, dass viele Anwender die Behandlung zur Gewichtsabnahme wieder abbrechen. Das geht aus einer dänischen Studie hervor.

Beim europäischen Diabetologenkongress (EASD) in Wien stellte Reimar Thomsen von der Abteilung für Klinische Epidemiologie der Universität Aarhus kürzlich eine Untersuchung vor, die Zweifel daran aufkommen lässt, ob diese Therapieform gegen Adipositas von den meisten Betroffenen langfristig fortgeführt wird.

Für die Studie wurden landesweite digitale Gesundheitsdaten aus Dänemark ausgewertet. Betrachtet wurden Erwachsene, die zwischen dem 1. Dezember 2022 und dem 1. Oktober 2023 eine Behandlung mit Semaglutid („Abnehmspritze“) begonnen hatten. Die Beobachtungsdauer betrug ein Jahr. Insgesamt umfasste die Analyse 77.310 Erwachsene ohne Diabetes, im Durchschnitt 50 Jahre alt, davon 71 Prozent Frauen.