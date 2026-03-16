Abnehm-Medikamente: Was bei den meisten nach dem Absetzen passiert

Eine Analyse der Cleveland Clinic in den USA mit fast 8.000 Patienten zeigt, dass das Absetzen von Abnehmmedikamenten im Durchschnitt nicht zu einer deutlichen Gewichtszunahme führt. Viele Patienten beginnen allerdings später erneut mit der ursprünglichen Behandlung oder wechseln zu anderen Adipositasbehandlungen. In einer der bislang größten Real-World-Studien zu Gewichtsveränderungen nach dem Absetzen von GLP-1 - ein Darmhormon, das den Blutzucker reguliert, die Insulinabgabe fördert und das Sättigungsgefühl steigert - stellten Forscher fest, dass etwa die Hälfte der Patienten ihr Gewicht innerhalb eines Jahres durch alternative Therapien und Lebensstilinterventionen stabilisieren konnten.

Viele beginnen wieder mit einer Behandlung Die aktuell veröffentlichten Ergebnisse ergänzen frühere randomisierte Studien, nach denen Patienten nach dem Absetzen der Wirkstoffe Semaglutid (Ozempic/Wegovy) und Tirzepatid (Mounjaro/Zepbound) innerhalb von 12 Monaten mehr als die Hälfte des verlorenen Gewichts wieder zunahmen. In diesen Unteruchungen wurden Patientinnen und Patienten zufällig verschiedenen Versuchsbedingungen zugeordnet. In der aktuellen Untersuchung wurden hingegen Real-World-Daten analysiert, d.h. 7.938 erwachsene Patienten mit Adipositas oder Übergewicht in Ohio und Florida, die eine Therapie mit injizierbarem Semaglutid oder Tirzepatid begonnen und diese nach drei bis zwölf Monaten beendet hatten. Analysiert wurden die anschließenden Behandlungen und die Gewichtsentwicklung. „Unsere Daten aus der Praxis zeigen, dass viele Patienten, die Semaglutid oder Tirzepatid absetzen, die Einnahme wieder aufnehmen oder auf eine andere Adipositasbehandlung umsteigen. Dies könnte erklären, warum sie weniger Gewicht zunehmen als Patienten in randomisierten Studien“, sagte Studienautor Hamlet Gasoyan.