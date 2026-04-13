Warum bei jedem 10. die neuen Abnehm-Medikamente nicht wirken

Mehr als ein Viertel der Menschen mit Typ-2-Diabetes wird heute mit sogenannten GLP-1-Rezeptoragonisten behandelt. Zudem nutzen viele die Medikamentengruppe zur Gewichtsreduktion. Doch eine neue internationale Studie zeigt: Bei rund zehn Prozent der Bevölkerung könnten diese vielgenutzten Medikamente weniger wirksam sein – aufgrund bestimmter genetischer Varianten. Im Zentrum steht ein bislang wenig verstandenes Phänomen, das die Forschenden als GLP-1-Resistenz bezeichnen. Betroffene weisen zwar erhöhte Spiegel des Hormons GLP‑1 auf, das den Blutzucker reguliert und auch den Appetit zügelt, doch die biologische Wirkung bleibt abgeschwächt. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal Genome Medicine veröffentlicht.

Große Unterschiede in der Reaktion auf die Medikamente Untersucht wurden genetische Varianten im sogenannten PAM-Gen, das ein Enzym steuert, das für die Aktivierung vieler Hormone – darunter GLP‑1 – essenziell ist. Die Studie kombinierte Daten aus Human- und Mausversuchen sowie aus klinischen Studien mit Diabetesmedikamenten. „In einigen Studien beobachteten wir, dass Personen mit diesen Genvarianten ihren Blutzuckerspiegel nach sechsmonatiger Behandlung nicht mehr so effektiv senken konnten“, erklärte Studienautorin Anna Gloyn von der Universität Oxford. Das Wissen darüber könne helfen, Therapien schneller zu individualisieren. Auch im klinischen Alltag zeigen sich große Unterschiede. „Wenn ich Patienten in der Diabetesambulanz behandle, sehe ich große Unterschiede in der Reaktion auf diese GLP-1-basierten Medikamente, und es ist schwierig, diese Reaktion klinisch vorherzusagen“, sagte Erstautor Mahesh Umapathysivam. „Dies ist der erste Schritt, um die genetische Veranlagung eines Patienten in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.“