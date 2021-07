Aberglaube: So lebendig wie eh und je

Wenn Freitag, der 13., ein Dienstag ist: Wann genau Pech und Katastrophen ins Haus stehen, ist international sehr unterschiedlich. Seit jeher neigt der Mensch dazu, bestimmte Wochentage und Zahlen mit Pech und Katastrophen gleichzusetzen. Wie unterschiedlich sich das äußert, zeigt ein Blick um die Welt.

Spanier zum Beispiel nehmen sich vor Dienstag, dem 13., in Acht. Das spanische Wort für Dienstag lautet „martes“, was sich vom Planeten Mars ableitet. Die Heimat des gleichnamigen Kriegsgottes steht – gemeinsam mit dem Wochentag – für Zerstörung, Unglück und Bosheit.

Italiener beäugen wie hierzulande den Freitag mit Argwohn, aber nicht in der Kombination mit der 13, sondern mit der 17. Schuld sind die alten Römer. In der Antike wurde die Zahl als XVII geschrieben, ein Anagramm des lateinischen „Vixi“, zu Deutsch: „Ich habe gelebt“. Da das eine typische Grabinschrift war, wurde bzw. wird auch die 17 mit dem Tod verbunden.

In Asien lehrt hingegen die Zahl 4 großflächig das Fürchten: Sie birgt eine große Ähnlichkeit mit dem chinesischen Wort für Tod. Wichtige Termine finden daher möglichst nicht am 4. eines Monats und sogar an keinem Datum, das eine 4 enthält, statt. Auch Taiwan, Japan, Vietnam oder Malaysia teilen die negative Assoziation mit der Zahl. Uneinigkeit herrscht bei der Zahl 9: In China bringt sie Glück, in Japan Unglück.

Aberglaube vs. Statistik Unser subjektives Unbehagen vor Freitag, dem 13., führt vielleicht zu einer geringeren Risikobereitschaft. Denn laut der Zürich Versicherung, die sich die Jahre 2009 bis 2014 genauer angesehen hat, werden an Freitagen, die auf den 13. eines Monats fallen, um zehn Prozent weniger Schadensfälle verzeichnet als an allen anderen Freitagen im Jahr. Auch eine aktuelle Uniqa-Statistik legt nahe, dass man Freitag, den 13., nicht unbedingt fürchten muss: Sieht man sich Wochentage in Verbindung mit der 13 an, ist statistisch gesehen der Mittwoch gefährlicher. Von 100 Kfz- und Haushaltsschäden würde jeder fünfte (21,5 Prozent) an einem Mittwoch, dem 13., passieren. Am korrespondierenden Freitag wären es nur 16,4 Prozent. Kein Grund also, im Bett zu bleiben!