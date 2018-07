Treffpunkt Wien: Wie der Aberglaube in die Pasta kam

Er zwirbelt den ersten Bissen genau dieser Kombination auf die Gabel. Denn wenn er eine Vapiano-Filiale besucht – wie jetzt und auch oft während Matches im Ausland – bestellt er stets dieses Gericht. „Bei mir kommt dazu“, fährt Doppler fort, während er seine Fusilli mit Carbonara aufspießt, „dass ich auch die Sporthose nicht wechseln darf.“ Er grinst seinen Teamkollegen an.

Horst nickt amüsiert: „Bei guten Turnieren kann das also schon mal sehr unangenehm werden. Aber man will ja wiederum auch nicht verlieren, nur weil man den Geruch nicht mehr ausgehalten hat.“ Sie grinsen beide und spießen weiter Nudeln auf.

Sie haben sich zum Abendessen mit ihrem Trainer Robert Nowotny im Vapiano am Westbahnhof eingefunden. Es ist eine von mittlerweile sieben Filialen in Wien. Am Donnerstag hat nämlich eine neue Zweigstelle der deutschen Restaurantkette am Wienerberg (10, Triester Straße 64) eröffnet – mit 376 Sitzplätzen auf 1400 Quadratmetern und einer Dachterrasse. Die bis dato übliche Chipkarte gibt es hier nicht mehr, dafür Bezahlterminals wie bei Mc Donald’s. Nach dem Bezahlen erhalten die Kunden einen Buzzer. Das Schlangestehen vor dem Koch fällt weg.

Apropos weg, genauer gesagt: weg sein. Wenn diese Zeilen erscheinen, werden die beiden Beachvolleyballer Wien bereits wieder verlassen haben. Heute, Sonntag, startet die Beachvolleyball-Europameisterschaft in Holland. Retour sind sie aber spätestens mit Monatsende.

Denn am 1. August wird wieder auf der Wiener Donauinsel aufgeschlagen. Vergangenes Jahr wurde das erste Mal auf dem Wiener Eiland ein Beachvolleyball-Großevent ausgerichtet, oder eher: das Großevent: die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft. Doppler und Horst holten die Silbermedaille. 10.000 Besucher waren an dem Tag im Stadion, 180.000 Gäste während der gesamten WM am Areal. „Es ist schon besonders, wenn man das eigene Land hinter sich hat.“