Freitag, der 13., und die Lust am Schaudern

Börsencrash

Vor allem die Finanzbranche ist vorsichtig, wenn es um Freitage geht. Schon seit mehr als einem Jahrhundert gilt er als Unglückstag für Anleger. Der erste Schwarze Freitag war am 11. Mai 1866, als die Londoner Diskontbank Pleite ging. Auch der Wiener Börsencrash 1873 und der Kurssturz an der Berliner Börse im Jahr 1927 fanden an einem Freitag statt, letzterer sogar an einem Freitag, den 13. Am legendärsten ist aber der Zusammenbruch der New Yorker Börse im Jahr 1929, der die Welt in eine Wirtschaftskrise stürzte. Der fand allerdings nicht an einem 13. statt.