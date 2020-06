Ein gutes Leben ohne Arme und Beine

Georg Fraberger

Somerset

England

kam 1973 in Wien ohne Gliedmaßen zur Welt. Nach seinem Psychologie-Studium an derUni Wien hat er ein Jahr als Assistent in einer neurologischen Abteilung in) gearbeitet. Seit 2002 ist er klinischer Psychologe an der Wiener Uniklinik für Orthopädie.

Sein neues Buch

Nach seinem Erstling "Ohne Leib, mit Seele" präsentiert der Psychologe jetzt sein zweites Buch. Darin geht er auf den Luxus des Denkens ein, den er sich als Psychologe während seiner Arbeitszeit leisten kann. Georg Fraberger: Ein ziemlich gutes Leben, Ecowin-Verlag, 176 Seiten, 22,95 €.