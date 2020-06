Gentherapie vor der Zulassung

Im konkreten Fall empfiehlt die EMA eine Therapie gegen "Lipoproteinlipase Defizienz". Diese Erbkrankheit kommt unter ein bis zwei Millionen Menschen nur einmal vor, in Europa und den USA sind nur ein paar Hundert Menschen betroffen. "Es muss von den 22.500 Genen ein bestimmtes – das Gen LPL auf dem Chromosom 8 – sowohl vom Vater als auch von der Mutter defekt vererbt worden sein." Dadurch kann der Körper ein Enzym nicht bilden, das für den Abbau von Fetten zuständig ist. Die Folgen sind hohe Fettablagerung im Blut und teils lebensbedrohliche Entzündungen der Bauchspeicheldrüse. Einzige Entlastung: eine strenge Low-Fat-Diät.

Laut EMA sollen nur Patienten "with greatest need", bei denen diese Diät nicht anschlägt, die Gentherapie Glybera erhalten. Hengstschläger: "Ein Adenovirus bringt dabei das intakte LPL-Gen mit. Das Virus infiziert Zellen." So kann der Körper das fehlende Enzym selbst produzieren.

Das niederländische Unternehmen UniQure, Hersteller von Glybera, lobt bei der Therapie den "Langzeiteffekt nach einer einzigen Injektion". Die tatsächliche Wirkung ist derzeit nur an 27 Patienten getestet, außerhalb der strengen Standards klinischer Studien.

Hengstschläger glaubt an die Wirkung: "Die Daten von Glybera sehen so aus, als ob das einige Jahre hält. Das sind die Kernfragen bei Gentherapie: Wie lange hält das gesunde Gen im Körper, welche Effizienz hat es also. Im konkreten Fall ist das einfach zu prüfen, indem man die Enzymaktivität misst." Für den Genetiker sind solche "monogenen Stoffwechselerkrankungen genau das Gebiet, wo Menschen von uns Genetikern Lösungen erwarten. Hier ist ein genetischer Fehler, also sollen wir ihn reparieren."