Neue HPV-Impfung gegen mehr Viren

Hierzulande ist noch der Impfstoff Gardasil gegen die vier gefährlichsten Human Papilloma Viren (HPV) im Einsatz – er schützt zu 70 Prozent vor Gebärmutterhalskrebs. Inzwischen hat in den USA die nächste Generation des Impfstoffs die Zulassungshürden passiert.

"Gardasil 9" soll fünf weitere Stämme aufhalten und damit den Schutz vor Gebärmutterhalskrebs auf 90 Prozent erhöhen. Bei Scheiden- sowie Analkarzinomen steigt die Schutzrate um zehn bis 15 Prozent. Die Wirksamkeitsstudie dazu mit mehr als 14.000 Frauen (200 davon in Österreich) wurde unter Leitung des Wiener Gynäkologen Univ.-Prof. Elmar Joura von der MedUni Wien durchgeführt und jetzt im renommierten New England Journal of Medicine veröffentlicht. Bei einer Durchimpfungsrate von mindestens 70 Prozent, hofft Joura, könnte man Gebärmutterhalskrebs – das zweithäufigste Malignom bei Frauen – eines Tages auf ein Minimum reduzieren.