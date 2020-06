Ganzheitlicher Ansatz gegen Schmerz

Je länger ein Patient aufgrund von Schmerzen nicht arbeitsfähig ist, desto geringer wird die Chance, dass er je wieder in seinen Job zurückkehrt. Im Rahmen des internationalen SIP-Symposium (Societal Impact of Pain) in Kopenhagen wurde ein Vorzeigebeispiel aus Deutschland präsentiert, das Patienten helfen soll, innerhalb von vier bis acht Wochen in den Arbeitsprozess zurückzukehren.

Gerhard H. Müller-Schwefe, Präsident der deutschen Gesellschaft für Schmerztherapie, erklärt sein Modell: "Zeit ist essenziell. Innerhalb der ersten Tage, nachdem ein Patient zu uns kommt, wird ein individuelles Programm zusammengestellt, das den Besuch bei einem Psychologen, einem Physiotherapeuten und einem Schmerztherapeuten beinhaltet."