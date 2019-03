Wo Vögel und Reptilien erstmals nebeneinander brüteten

Ein internationales Forscherteam hat einen Fossilienfund in Rumänien als frühesten Nachweis für gemeinsame Brutgebiete von Vögeln und Reptilien identifiziert. Wie die Wissenschafter im Fachblatt "Nature Scientific Reports" berichteten, untersuchten sie dafür rund 68 Millionen Jahre alte versteinerte Eier und Eierschalenfragmente.

Funde aus der Region Oarda de Jos in Zentralrumänien

Die Fossilien hatte der rumänische Paläontologe Matyas Vremir 2011 an einem Flussufer in der zentralrumänischen Region Oarda de Jos gefunden. Vremir ordnete mit dem internationalen Forscherteam die Eier zwei Vogelarten und zwei Reptilienarten zu, Vorfahren der heutigen Krokodile. Dass die Eier von Reptilien dicht an dicht mit Vogeleiern entdeckt wurden, lasse vermuten, dass die Reptilien von den Urzeit-Vögeln "nicht nur toleriert, sondern vielleicht nicht als Bedrohung" für die Vogeleier und -jungen wahrgenommen worden seien, heißt es in der Studie.