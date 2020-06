Was den Spermien alles schadet

Die schlechte Nachricht vorweg: „Man kann diesen Chemikalien nicht entkommen“, sagt Timo Strünker vom Center of Advanced European Studies and Research in Bonn. Hormonell aktive Chemikalien sind in Kosmetika, in Alltagsgegenständen und sogar in der Luft gegenwärtig, werden vom Körper aufgenommen und sollen die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

Im Rahmen einer Studie haben Forscher um Strünker nun erstmals den Einfluss von 96 solcher Stoffe direkt an menschlichen Spermien untersucht und ihren negativen Einfluss nachgewiesen. „Ein Drittel davon hat sich auf die Spermien ausgewirkt.“ Ihr Kalziumwert wurde erhöht, wodurch das Schwimmverhalten der Spermien beeinträchtigt werde. Die Navigation zur Eizelle und ihre Fähigkeit, die Eihülle zu durchdringen, könnten gestört werden, berichten die Forscher im Fachjournal EMBO Reports.

Die Vermutung liegt nahe, dass auch das weibliche Hormonsystem durch die untersuchten Chemikalien beeinträchtigt wird – das konnte aus ethischen Gründen nur im Tierversuch nachgewiesen werden.