Fortpflanzung ohne Y-Chromosom

Forscher der University of Hawaii haben das ultimative Männlichkeitssymbol in der DNA praktisch ausgelöscht. Das Team um Monika Ward schätzt, dass es auch ohne Y-Chromosom geht. Alle genetischen Infos, die auf dem Y-Chromosom zu finden sind, wurden auf nur zwei Gene reduziert. Die in Science veröffentlichte Studie hat gezeigt, dass männliche Tiere zwar eine künstliche Befruchtung brauchen, aber immer noch Nachwuchs zeugen konnten - eine Hoffnung für unfruchtbare Männer mit einem geschädigten Y-Chromosom.