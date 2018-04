Forscher entdeckten zufällig plastik-fressendes Enzym

Wissenschafter aus Großbritannien und den USA haben in Japan ein plastik-fressendes Enzym entdeckt und weiterentwickelt. Dieses Enzym hilft einem Bakterium dabei, PET-Kunststoffe abzubauen oder zu verdauen. Die weitere Forschung kann ein großer Schritt gegen die weltweite Umweltverschmutzung sein, berichteten die Forscher am Montag im Proceedings of the National Academy of Sciences Journal (PNAS).

Enzym hilft Bakterium, Kunststoff zu verdauen

PET-Kunststoffe können Hunderte Jahre in der Umwelt bestehen bleiben und belasten derzeit große Land- und Seengebiete. Forscher der britischen University of Portsmouth und des Labors für erneuerbare Energien des US-Energieministeriums hätten die Entdeckung gemacht, indem sie die Struktur eines natürlichen Enzyms untersucht haben, das sich in einem japanischen Abfallrecyclingzentrum entwickelt haben soll. Die Forscher hätten dabei herausgefunden, dass dieses Enzym einem Bakterium helfe, PET-Kunststoff abzubauen oder zu verdauen. Sie hätten daher beschlossen, seine Struktur durch Hinzufügen einiger Aminosäuren zu optimieren, sagte John McGeehan, Professor in Portsmouth und leitender Mitarbeiter bei der Untersuchung.