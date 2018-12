Forscher entdecken Österreichs erste Heilige

„Eine Sternstunde ihres Archäologen-Lebens“ – so nennt Sabine Ladstätter die Entdeckung eines Reliquienschreins Anfang der 1990er-Jahre. Damals war sie, noch als Studentin, beteiligt, als unter dem Altar der Kirche am Hemmaberg in Kärnten ein fast vollständiges Skelett auftauchte. „Die Funde ließen mich nie mehr los, zu viele Fragen waren offen geblieben“, schreibt die Leiterin des Österreichischen Archäologischen Instituts (ÖAI) in ihrem neuen Buch „Die Heilige vom Hemmaberg. Cold Case einer Reliquie“.