Lachen wie einst im Turnsaal

In Heimo Korber hat der Mitarbeiter der Sportorganisation ASKÖ und Mitgestalter des Nationalen Aktionsplans für Bewegung einen Mitstreiter gefunden. Korber, der als Gemeindearzt großes Vertrauen genießt, hat sich dafür stark gemacht, dass das Generationen-Fit-Programm in Knittelfeld erfolgreich starten konnte (dazu gab es zu Beginn auch Fördermittel des Sportministeriums).

Mehr als 60 Knittelfelder nehmen an den fünf Kursen teil. So wie Helmut Schiller. Der ehemalige Maschinenschlosser in der ÖBB-Hauptwerkstätte ist mit 73 Jahren fitter als so mancher Junger.

In seiner Jugend hat er Fußball gespielt. Heute fährt er viel Rad, geht wandern, spazieren. Und die Pharmaindustrie wird das nicht gerne hören: Auch er ist Diabetiker und benötigt dank der Bewegung weniger Tabletten.