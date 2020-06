Fast jeder Vierte versteht Arzt nicht

Um die Gesundheitskompetenz der Österreicher ist es nicht gerade gut bestellt: Jeder Zweite ist sich unsicher dabei, die Vor- und Nachteile von verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten zu beurteilen. Jeder Dritte weiß nicht, wo er Informationen über Therapien für Krankheiten findet.

All das sind Ergebnisse einer EU-Studie, die in Österreich vom Fonds Gesundes Österreich finanziert und unter der Leitung von Prof. Jürgen Pelikan vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Gesundheitsförderungs-Forschung durchgeführt wurde. Erhoben wurde, wie kompetent sich die Befragten in den Bereichen Krankheitsbewältigung, Prävention und Gesundheitsförderung einschätzen.

„Die Ergebnisse zeigen, die Mehrheit der Österreicher (rund 56 Prozent, Anm.) hat eine begrenzte Gesundheitskompetenz", erklärt Pelikan. An der Studie durften übrigens keine Migranten, sondern nur Bürger mit EU-Status teilnehmen. Die Bedeutung der Gesundheitskompetenz streicht die international renommierte Expertin Ilona Kickbusch heraus: „Gesundheitsentscheidungen sind Alltagsentscheidungen: Wie viel bewege ich mich, welches Brot kaufe ich, zu welchem Arzt gehe ich? All diese Entscheidungen brauchen Kompetenz." Einerseits gehe es darum, die Fähigkeiten der Menschen zu fördern, solche Entscheidungen zu treffen – andererseits brauche es dafür auch die richtige Unterstützung.