Wer sind meine Eltern? Medizin-Krimi um Embryo-Verwechslung

Der beschuldigte Arzt wehrt sich unterdessen gegen die Vorwürfe. Als man ihn über den zweiten Fall in derselben Familie informierte, sei er zu einer Zahlung in Millionenhöhe aufgefordert worden. Gleichzeitig soll gedroht worden sein, den Fall publik zu machen. "Prof. Zech fühlt sich von der Familie V. und deren Anwalt erpresst. Er ist von Beginn an zu seiner Verantwortung gestanden, unabhängig von der Klärung der Schuldfrage", erklärt sein Anwalt Michael Konzett in einer Aussendung.