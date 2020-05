Jeder fünfte Mann hat Prostata-Krebs

Während Frauen zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, sind Männer nachlässig. Bei vielen Krebserkrankungen liegt die Sterblichkeit der Männer über jener von Frauen. Nach wie vor rauchen Männer mehr und sie konsumieren auch mehr Alkohol als Frauen. "Während Frauen schon in frühen Jahren regelmäßig zu gynäkologischen Untersuchungen gehen, suchen Männer in der Regel erst bei Beschwerden den Arzt auf", weiß Shahrokh Shariat, Leiter der Universitätsklinik für Urologie der MedUni Wien am AKH Wien, "und selbst dann geht die Initiative dazu oft von ihren Frauen aus."