Emanzipation: "Das war der große Aufbruch"

Es waren Schriftstellerinnen, die das Feld bereiteten: In Frankreich verfasste Simone de Beauvoir schon 1949 „Das andere Geschlecht“, das weltweit unzählige Frauen zu ihrer Bibel machten. In den USA schrieb Betty Friedan 1963 „Der Weiblichkeitswahn“, in dem sie mit der typischen Frauenrolle abrechnete. Nein: Frauen sind nicht von Natur aus unterwürfig, unselbstständig und hilflos. – „Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht“, sagte Beauvoir. Und in den späten 1960er Jahren begannen ihr die jungen Frauen zu glauben.

In den USA verbrannten Aktivistinnen der Frauenbewegung öffentlich ihre BHs. In Amsterdam kniffen die „Dollen Minnas“ Männer in den Po. In Rom sangen Frauen auf einer Demonstration: „Tremate, tremate, le streghe son tornate!“ („Zittert, zittert, die Hexen sind zurückgekehrt!“). In Deutschland warf Sigrid Rüger drei Tomaten in Richtung Podium, weil die Männer im Studentenbund wieder mal nicht hören wollten, was die Frauen zu sagen hatten. Zwei davon klatschten einem der „Obergenossen“ ins Gesicht.

In Großbritannien legten 200 Näherinnen der Ford-Werke monatelang die Arbeit nieder, um für Lohnangleichung zu protestieren. Der Streik war erfolgreich: 1970 verabschiedete das Parlament ein Gesetz, das Unternehmen zur Auszahlung von gleichem Lohn für gleiche Arbeit unabhängig vom Geschlecht verpflichtet. Vielerorts eröffneten Frauenhäuser für misshandelte Frauen.

„Wir sind die Frauen-Befreiungs-Front!“ riefen Rebellinen von New York bis Berlin.