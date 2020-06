Eizellspende bis Zahnspange – das kommt 2015

Internationale Vorbilder gibt es einige– etwa dieSchweiz, Schweden oder Großbritannien : Heuer sollen Pilotprojekte für medizinische Hilfe am Telefon starten. Über die Hotline können sich Patienten an ausgebildete Berater wenden, die einschätzen, wie akut das Problem ist – im Notfall wird sofort ein Arzt geschickt. Die internationalen Beispiele haben gezeigt, dass etwa die Hälfte der Patienten so am Telefon beraten werden kann, dass sich der Arztbesuch erübrigt. Das soll die langen Wartezeiten in Ambulanzen und Wartezimmern reduzieren und die Kosten im Gesundheitssystem.