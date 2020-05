Ein starker Auftritt im Rollstuhl

Mit dem Plakat will der Verein Österreichische Muskelforschung auf eine bisher wenig bekannte und doch gar nicht seltene Gruppe von Krankheiten aufmerksam machen.

Elias hatte das Pech, dass er genau der eine Bub von statistisch 3500 neugeborenen Buben war, der mit diesem speziellen Defekt am X-Chromosom zur Welt kam. Daraus resultiert heute seine Muskelschwäche. Vor mittlerweile fünf Jahren wurde bei ihm Muskeldystrophie Duchenne diagnostiziert.

Vater Paul Wexberg, selbst Arzt, übersetzt in eine Sprache, der auch Laien folgen können: „Das Chromosom wurde schon in den ersten Tagen der Schwangerschaft verändert. Dadurch kann ein bestimmter Eiweißstoff nicht gebildet werden, was wiederum dazu führt, dass sich rund um die Muskelzellen keine lebenswichtigen Schutzhüllen aufbauen.“

Traurig, und doch Realität: „Wann immer sich der Elias bewegt, werden weitere Zellen zerstört.“

Zu seinem achten Geburtstag im Sommer des Vorjahrs hat der Bub seinen ersten Rollstuhl geschenkt bekommen. Klar hat er sich über den fahrbaren Stuhl mit den cool leuchtenden Rädern gefreut. Die anderen Kinder in seiner Klasse wollten auch sofort damit fahren. Doch Elias ist ein heller Kopf. Insgeheim weiß er: Der Rollstuhl ist mehr als ein Geschenk. Mit ihm ist auch traurige Gewissheit in das Leben seiner Familie eingekehrt. Noch kann er gehen, in der Wohnung, auch die paar Schritte zum Auto. Doch bald wird das nicht mehr möglich sein. Seine Krankheit wird noch mehr Muskeln zerstören, nicht nur die der Waden.

Die Ärzte sprechen derzeit von einer Lebenserwartung von 30 bis 40 Jahren. Das ist deutlich höher als noch vor einigen Jahren. Immerhin. „ Elias hat ganz normal gehen gelernt“, erinnert sich sein Vater. „Doch dann ist er immer öfter gestolpert. Anfangs dachten wir , er sei nur ein bisschen tollpatschig.“

Die Diagnose war ein harter Schlag für die Familie. „Am Anfang ist man schockiert“, erzählt Elias’ Mutter, Patricia Colombini Wexberg. „Dann haben wir versucht, so viel als möglich mit unserem Sohn zu unternehmen, solange es halt noch geht.“

Heute ist manches alltäglich geworden. Im Moment sorgt sie die Frage, in welche Schule ihr Sohn im Herbst nächsten Jahres wechseln kann. „Das Angebot für Kinder, die geistig fit sind, aber körperlich beeinträchtigt, ist in Wien leider nicht groß.“