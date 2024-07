Eine Faust ist mehr als fünf Finger

Die Faust hat also viele Facetten. Das zeigt schon ihre Geschichte. Denn ihren Ursprung hat die kämpferische Geste eher in linksgerichteten Bewegungen – aber nicht erst jetzt ist sie auch auf der anderen Seite gelandet. Grundsätzlich wird die Geste als schnell verständliches Zeichen des Kampfs gegen Unterdrückung interpretiert. Das erste Mal dürfte die Faust als politischer Ausdruck 1848 von Honoré Daumier abgebildet worden sein, in einem Gemälde, das Aufständische der Französischen Revolution zeigt.

Tatsächlich als zuordenbare Geste wurde sie erst Anfang des 20. Jahrhunderts von Arbeiterbewegungen eingesetzt. Die Hand illustriert dabei die Nähe zur Werktätigkeit, die geballte Faust zeigt die Gewaltbereitschaft, die bei Straßenaufmärschen jener Zeit gegeben war. Als Logo wurde sie vom Roten Frontkämpferbund schon in der Weimarer Republik patentiert. Die Abbildung basierte auf einem Bild von George Grosz, einem Vertreter der Neuen Sachlichkeit. Die Faust wird in weiterer Folge zu einem Gegenspieler des „römischen Grußes“ der Faschisten.

"Auf Feinde des Proletariats niedersausen"

In den USA arbeiteten Gewerkschaften mit der geballten Faust, oftmals ist sie auf Flugblättern wie ein riesiger Schirm über Arbeitern „aufgespannt“. Schon 1913 erklärt der US-Gewerkschafter Bill Haywood bei einer Kundgebung die Symbolik: „Jeder Finger für sich hat nicht viel Kraft“, sagte er, hob seine Hand in die Höhe und schloss sie zur Faust: „Aber seht her: Das sind die Industrial Workers of the World“. 1932 schreibt „Die rote Fahne“: „Für die Kommunisten ist die erhobene Faust die kampfbereite revolutionäre Drohung an Kapitalismus und Faschismus, und die Faust wird erhoben, um sie auf die Feinde des Proletariats niedersausen zu lassen.“

Für den deutschen Kommunisten Ernst Thälmann stand die Faust dafür „Den Freund zu beschützen und den Feind zu bekämpfen.“ In Halle an der Saale entstand zu DDR-Zeiten ein monumentales Denkmal für die „revolutionären Arbeiterbewegungen“, bestehend aus mehreren riesigen emporgestreckten Fäusten, im Kunst am Bau im sozialistischen Wohnen ist die Faust ein beliebtes Symbol.