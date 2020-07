Diese Frau schreibt die Nobelpreisurkunden

Jede Urkunde, jedes Monogramm sei abgestimmt auf die betreffende Persönlichkeit. Farblich orientiert sie sich auch an dem Bild, von dem ihr die Künstler eine Kopie schicken. Rücker erklärte etwa die Urkunde für Jean-Marie Gustave Le Clezio ( Literaturnobelpreis 2008): "Er ist ein langer dünner Mann, und so sind auch die Buchstaben lang und dünn." Dass sie sich in die Arbeiten für den Literaturnobelpreis besonders vertieft, liege auch daran, dass die Welt speziell auf diese Kategorie achte. Mit Physik oder Chemie würden sich "normale Menschen" ja weniger auskennen.

"Ich bin ein Naturmensch und kenne mich gut aus mit Pflanzen und Vögeln. Das inspiriert mich." Inspiration kommt manchmal auch per Zufall - wie bei Le Clezio, der von sich sagte, er sei ein Indianer. Zufällig hatte sie drei Wochen vor der Bekanntgabe seiner Auszeichnung in der damaligen Schallaburg-Ausstellung Eindrücke über die Ureinwohner am Amazonas gesammelt und diese in das Monogramm des Franzosen eingearbeitet. Eine Geschichte verbirgt sich hinter jedem Literaturnobelpreis-Monogramm, erzählt die Kalligraphin vom "Katzengesicht" der Doris Lessing (2007) oder von den Moscheen, die sich im Bosporus spiegeln für Orhan Pamuk (2006), aber auch der Gefangenschaft in Buchenwald von Imre Kertesz (2002). Rücker arbeitet mit Buchstaben, die eine Geschichte erzählen. Manchmal geht ihr das ganz leicht von der Hand, andere Male braucht sie länger, um diese zu entschlüsseln. Schön ist es für sie, wenn der Mensch, der den Preis erhält, auch etwas "von sich hergibt", ein "farbenstarker Mensch" ist. Das mache ihre Arbeit leicht. Als Dario Fo (1997) geehrt wurde, ging sie in ein Theaterstück von ihm und bereits am Heimweg in der U-Bahn kritzelte sie auf Zettel, die sie in der Tasche hatte, erste Entwürfe.

Um den 20. November müssen die fertigen Urkunden in Stockholm sein, dann werden sie unterschrieben und erhalten das Siegel der Akademie. Erstmals ist die Kalligraphin heuer nicht zur Preisverleihung nach Stockholm - traditionell am 10. Dezember - eingeladen. Das läge wohl an Einsparungen, meinte sie, fühlte sich aber doch vor den Kopf gestoßen. Außerdem habe sich bisher noch niemand bei ihr gemeldet, ob sie denn auch heuer die Arbeit übernehme - davon wird offenbar ausgegangen. Sobald die Namen der Preisträger publik gemacht werden, macht sie sich jedenfalls trotz allem an die Arbeit, um die Urkunden zeitgerecht zu liefern.