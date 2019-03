Diese Feldvögel sind in Österreich massiv bedroht

"In unserer Elterngeneration hat man gesagt: ,Der Himmel hängt voller Lerchen.' Da kann man heute lange suchen. Der Gesang der Feldlerche ist regelrecht verstummt", warnte Gabor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich. Der Verlust der 22 häufigsten Feldvogelarten Österreichs sei alarmierend. In den vergangenen 20 Jahren gingen 42 Prozent der Vogelbestände im Agrarland verloren. Statistisch gesehen sind damit mehr als zwei von fünf Vögeln verschwunden. EU-weit spricht man von 300 Millionen Agrarlandvögeln weniger, hieß es in der Aussendung.

83 Prozent weniger Girlitze