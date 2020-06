Jeder Patient tickt anders

"Dass es unterschiedliche Persönlichkeiten und Bedürfnisse gibt, vergessen wir oft in der Medizin", sagt dazu der Psychotherapeut und Onkologe Univ.-Prof. Alexander Gaiger vom AKH Wien, in dessen Ambulanz schon seit Jahren Patiententypologien berücksichtigt werden.

Ein Arzt, der sich auf seine Patienten einstellt, hätte mehr Handlungsoptionen. "Lebensstiländerungen sind sehr schwierig. Lebensstil ist keine freie Entscheidung, wie ein Mantel, den man an- oder auszieht. Bei den betroffenen Patienten keinen Druck aufzubauen, kann manchmal mehr ermöglichen", sagt Gaiger.

Patientenanwalt Gerald Bachinger bemängelt, das mündliche Bekenntnis des "Patients im Mittelpunkt" sei im Gesundheitswesen zwar in aller Munde, doch es werde noch viel zu wenig darauf eingegangen. Bedürfnisorientierte Ansätze müssten mehr Eingang in die Praxis finden. "Die Ergebnisse sollten in die Fort- und Weiterentwicklung des Gesundheitssystems Eingang finden."