Gruseliges TV-Spektakel: Heute wird live ein Sarkophag geöffnet

Es wird die erste Live-Grabkammeröffnung im Fernsehen und möglicherweise das TV-Spektakel des Jahres: Heute, in der Nacht von Sonntag, 7. April, auf Montag, 8. April, begibt sich der Abenteurer und Entdecker Josh Gates auf die Spuren der alten Ägypter: In einem zweistündigen Special zeigt der Sender DMAX in einer exklusiven Live-Übertragung ab 3 Uhr morgens „Expedition Unknown Live: Graböffnung in Ägypten“.