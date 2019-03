Biblische Plage: Israel droht zu Pessach Heuschrecken-Invasion

Während des Pessachfestes, an dem Juden des Auszugs aus Ägypten unter Moses und der biblischen Plagen gedenken, soll Israel von einer Heuschreckeninvasion getroffen werden.

Schwärme aus Nordafrika

Riesige Schwärme hätten sich in den vergangenen Monaten im Mittleren Osten und in Nordafrika gebildet. Nun warnten UNO-Experten davor, dass sich die Plage vom Roten Meer kommend über ganz Israel verbreiten werde.

Die Insekten begannen im Dezember an der Küste des Roten Meeres in Eritrea und im Sudan auszuschwärmen. Jetzt berichtete die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), dass es in den vergangenen zwei Wochen zu einer explosiven Vermehrung der Heuschrecken entlang beider Seiten des Meeres gekommen sei. Ende Jänner erreichte ein riesiger Schwarm den Iran. Im Jänner seien Heuschrecken über Mekka in Saudi-Arabien hergefallen.