Die lichtverschmutzungsarme Straßenlaterne

Damit wir sehen können, brauchen unsere Augen Licht. Um auch in der Nacht Gefahren zu erkennen, haben unsere Vorfahren Fackeln und Lagerfeuer genutzt. Erst um 1880 wurde das elektrische Licht erfunden. Heute können wir uns gar nicht mehr vorstellen, am Abend und in der Nacht kein Licht zu haben. Wenn man Fotos unserer Erde bei Nacht ansieht, erkennt man, dass durch die Beleuchtung besonders über Städten „Lichtglocken“ entstehen.

Heute weiß man, dass Helligkeit in der Nacht das Wachstum von Pflanzen stört, die Nachtaktivität der Tiere verändert und unsere innere „biologische Uhr“ durcheinanderbringt. Darum nennt man Licht, das ungenutzt in den Himmel strahlt, „Lichtverschmutzung“.

Damit unsere Straßenlaternen nicht so viel Licht abgeben, hat man Lichtschirme entwickelt, die nur Licht nach unten auf die Wege und Straßen scheinen lassen. So eine lichtverschmutzungsarme Straßenlaterne kannst du heute mit uns bauen!

Nimm 4 Holzkluppen, einen 20 cm langen Schaschlikspieß, eine Knopfbatterie (CR2032), eine kleine LED-Lampe (5 mm bedrahtet), Papier, um den Lichtschirm zu bauen, und zusätzlich Klebeband und eine Schere. Für das Gerüst der Laterne klebe drei Kluppen nebeneinander mit Klebeband zusammen. Den Schaschlikspieß stecke mit der Spitze nach oben in das Loch der mittleren Kluppe – stich dich nicht dabei! Die vierte Kluppe stecke oben auf den Spieß. Nimm deine LED und stecke sie mit den Drähten an die Batterie. Wenn die LED-Drähte die Batterie berühren, du aber kein Licht siehst, dreh die LED einfach um.