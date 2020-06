Die E-Zigarette ist in aller Munde

Doch Obacht! Einen Freibrief will er den Fans des Dampfens keineswegs erteilen: "Es ist bedenklich, dass es noch immer keine Standardisierung gibt." Jeder Kaugummi-Produzent wird vom Gesetzgeber verpflichtet, auf der Verpackung anzugeben, was im Gummi drinnen ist. Nicht so streng sind die Auflagen für Hersteller und Importeure von E-Zigaretten. Ernest Groman sarkastisch: "Dabei bekommt man ihren Dampf nicht nur in die Mundhöhle, sondern auch in die Lunge." Vorsicht scheint jedenfalls angebracht. Laut Bericht der New York Times wurde nachgewiesen, dass sich auch bei einer ganzen Reihe von populären Elektrozigaretten geringe Dosen von krebsauslösenden Stoffen bilden können. In anderen Dampfmischungen war Glykol, bekannt als Frostschutzmittel, enthalten. Zuletzt konnte man im deutschen Fraunhofer-Institut in den getesteten Elektrozigaretten kein Formaldehyd nachweisen. Im Gegensatz zu anderen Untersuchungen. So oder so, Langzeitwirkungen bleiben bis auf Weiteres ungeklärt.