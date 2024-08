Die Bionische Roboterhand zum Selberbauen

Strohhalm-Finger

Für die Konstruktion brauchst du Klebeband, ein großes festes Blatt Papier in deiner Lieblingsfarbe, 2 bis 5 Strohhalme, 2 bis 5 Fäden, 2 bis 5 Perlen und eine Schere.

Rolle zuerst das Papier in eine längliche Rolle, circa so dick wie eine Küchenrolle. Klebe die Rolle mit dem Klebeband fest. Dies ist nun der Unterarmknochen. Nun werden wir aus den Strohhalmen Finger bauen. Pro Finger brauchst du einen Strohhalm. Damit die Finger beweglich sind, geben wir ihnen Gelenke. Dafür schneidest du mindestens zwei kleine diamantförmige Löcher längs nebeneinander in jeden Strohhalm.

An diesen Stellen kann nun der Halm geknickt werden, um den Finger abzubiegen. Nun klebe die Strohhalm-Finger vorne an die Papierrolle.

Als nächstes schneide pro Finger ein Stück Faden in der doppelten Länge des Roboterarmes ab. Knote jeden Faden mit einem Ende an eine Perle. Das andere Ende fädle durch einen Strohhalm.

Nun hat jeder Strohhalm-Finger eine Sehne, die durch die Perle vorne fixiert ist. Wenn du nun am unteren Ende des Fadens ziehst, knickt der jeweilige Srohhalm-Finger ab.

Jetzt ist die Roboterhand fertig! Du kannst sie verbessern, verzieren und mit ihr verschiedene Tests durchführen. Zum Beispiel kannst du versuchen, Dinge aufzuheben, zu tragen oder umzustellen. Viel Spaß!

Fragen zum Experiment der Woche sende an kurier@sciencepool.org.