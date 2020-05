Die 50:50-Chance auf Rauchstopp

.. Raucher im Schnitt sieben bis zehn Lebensjahre verlieren? Rauchen gilt als das schwerwiegendste vermeidbare Gesundheitsrisiko. So haben Raucher im Schnitt um zehn Jahre früher einen Schlaganfall als Nichtraucher, wurde beim Schlaganfall-Kongress in Ottawa vor wenigen Tagen berichtet. Auch die Chance für einen zweiten Schlaganfall sei größer.



... Ex-Raucher nicht nur einmal Willensstärke bewiesen haben, sondern nach Erfahrungen von Johannes Zeibig auch im Job erfolgreicher sind als Raucher, und sogar als Menschen, die noch nie zur Zigarette gegriffen haben?



... sich Ex-Raucher gut im Griff haben? Bei einer Studie am Trinity College ( Dublin, 2011) wurden den Testpersonen (13 Raucher, 10 Ex-Raucher, 13 Nichtraucher) Bilder gezeigt, die mit Rauchen in Verbindung stehen - und nur bei den Ex-Rauchern blieb der Gehirnbereich, der für Belohnung zuständig ist, still.



... Arbeitgeber beim Ausstieg aus der Sucht Anreize bieten könnten? Laut Univ.Doz. Groman vom Nikotin Institut könnten Firmen etwa Gehaltserhöhungen von 300 bis 400 Euro oder Mehr-Urlaub ausloben. Offen bleibt, wie die Nichtraucher im Betrieb reagieren würden.



... 14.000 Österreicher im Jahr vorzeitig an den Folgen des Rauchens sterben ? In Deutschland sind es zehn Mal so viel. Mehr als die Hälfte der Raucher wollen mit dem Rauchen aufhören, aber nur drei bis sechs Prozent schaffen es in Eigenregie.



... die Kosten von 440 Euro für ein No-Smoking-Camp kein hinausgeschmissenes Geld sind? Bei durchschnittlichen Gehältern seien derartige Ausgaben eine wichtige Motivation, um einen ernsthaften Versuch zu unternehmen, sagt Groman. Freiatmer-Trainings finden vom 18.-20.11. in Wien, und vom 26. -28.1. bei Salzburg statt (freiatmertraining.com).