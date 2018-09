Desinfektionsmittel kann bei Kindern zu Übergewicht führen

Höhere Bakterienkonzentration

Als die Kinder mit höheren Spiegeln der Bakterien Lachnospiraceae drei Jahre alt waren, war ihr BMI höher als jener der anderen Kinder, schreiben die Wissenschaftler im Canadian Medical Association Journal. Höhere Konzentrationen von Lachnospiraceae sind mit einer höheren Körperfett- und Insulinresistenz verbunden. Der menschliche Darm beherbergt zehn Billionen Mikroorganismen, darunter schätzungsweise 1000 Bakterienarten.



Die Forscher fanden keine Verbindung zwischen Fettleibigkeit und der Verwendung von Waschmitteln, die keine Bakterien abtötenden Zutaten wie Bleichmittel und Wasserstoffperoxid enthalten.



Ähnliche Ergebnisse brachte eine Studie mit Schweinen: Ferkel, die im Stall geboren wurden und unter Bedingungen aufgewachsen sind, in denen Desinfektionsmittel häufig verwendet werden, hatten eine veränderte Darmflora, verglichen mit Ferkeln, die nicht unter solchen Bedingungen aufgezogen wurden, so die Wissenschaftler.



Die Forscher empfehlen zu umweltfreundlichen Produkten zu greifen, auch wenn kein ursächlicher Zusammenhang festgestellt wurde. Kritiker bemängeln, dass viele andere Faktoren eine Rolle für die Zusammensetzung der Darmflora spielen, etwa ob es eine natürliche Geburt war oder ob ein Kind per Kaiserschnitt auf die Welt kam, ob übermäßig Antibiotika verabreicht wurden sowie weitere Faktoren.