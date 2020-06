Der Wert der Freizeit wird wichtiger

Fernsehen führt mit 98 Prozent auch in Deutschland die Freizeit-Hitliste der Bevölkerung an. Noch stärker übrigens als in Österreich, wo „nur" 94 Prozent häufig vor der Flimmerkiste sitzen. Beim Zeitunglesen haben dafür die Österreicher mit 86 zu 77 Prozent die Nase vorn, ebenso bei Kaffee trinken und Kuchen essen (72 gegenüber 55 Prozent). Den gemütlichen Österreichern ist dieses Vergnügen deutlich wichtiger als den Deutschen. Dafür liegen die Deutschen beim Internet und Online-Shoppen vorne.

Signifikant ist auch der Unterschied beim Sex: Hier sind die Österreicher aktiver als ihre nördlichen Nachbarn (38 bzw. 30 Prozent). Gleichauf liegen die beiden Länder bei Computerspielen – mit stolzen 62 Prozent häufiger Nutzung .

Abgeschlagen und nur noch auf den hinteren Rängen zu finden sind in Deutschland wie in Österreich die Bereiche Ausschlafen, Faulenzen und mit den Kindern spielen. Nur rund ein Drittel der Befragten gibt an, diese Freizeitbeschäftigung häufig auszuüben.

In Zukunft will man aber sowohl in Deutschland wie in Österreich in der Freizeit mehr Erholung und mehr Zeit für soziale Kontakte verwenden. Die Zeit soll durch den Verzicht auf häufigen Medienkonsum kompensiert werden. Besonders markant: Auch junge Menschen würden den persönlichen Kontakt mit Freunden bevorzugen anstatt mit ihnen nur zu skypen, zu SMSen und zu telefonieren. Allerdings, so gibt Reinhold Popp zu bedenken: „Zwischen Wunsch und der Wirklichkeit liegen meist Welten."