Der Schiefe Turm von Pisa ist gerader geworden

Auch stabiler

Das Wahrzeichen der toskanischen Stadt sei stabil und sein "Gesundheitszustand" zufriedenstellend, geht aus einer nun veröffentlichten Bewertung einer Expertengruppe hervor, die seit 17 Jahren die Bewegungen des Monuments beobachtet. Der Turm sei sogar stabiler, als das internationale Komitee unter Führung des Bauingenieurs für Geotechnik, Michele Jamiolkowski, vorhergesehen hatte, berichtete die toskanische Tageszeitung Il Tirreno am Dienstag. Dieses hatte in den Jahren von 1993 bis 2001 die Konsolidierungsarbeiten an dem Monument geplant und koordiniert.