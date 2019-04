Der Lehrplan wird reformiert: Doch wie sollte er aussehen?

Friesl: Stellt sich die Frage: Wie schaffen wir, dass so viele Kinder wie möglich gut durchs Leben kommen – also ohne große psychische, soziale Wirrnisse. Die Schule ist der Ort, wo junge Menschen neben dem Elternhaus die meiste Zeit verbringen. Auch wenn die Schule nicht alles leisten kann, so muss sie doch sicherstellen, dass alle Schüler die Grundkompetenzen beherrschen. Die Lehrer müssen nicht alles machen, unser Schulsystem hat da noch Luft noch oben. Es braucht Zusatzpersonal wie Psychologen und auch mehr Zeit in der Schule – also eine Ganztagsschule. Denn neben dem Wissen geht es auch um Haltungen, die eingeübt werden müssen: Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung sind z. B. essenzielle Fähigkeiten, wenn man im Arbeitsleben erfolgreich sein will.

Kann man soziale Fähigkeiten im Lehrplan festschreiben?

Fleck: Man kann sie zumindest lernen – wenn man etwa zu zweit ein Referat macht, übt man im Team zu arbeiten und zu präsentieren.

Friesl: Man kann nicht vorschreiben, wie man unterrichtet, aber man kann beschreiben, welche Ziele und Kompetenzen angestrebt werden. Pädagogen sind in der Lage, so zu unterrichten, dass sie Kompetenzen fördern – indem sie z. B. nicht nur Inhalt, sondern auch Präsentation eines Referats bewerten.

Amiri: Viele dieser sozialen Fähigkeiten habe ich im Job kennengelernt: Ich arbeite jeden Samstag im Supermarkt. Das hat mich selbstbewusster gemacht. Geholfen hat mir mein Geografie-Lehrer, indem er uns viel Praxisnahes beigebracht hat, z. B. dass wir immer zuerst einen Vertrag unterschreiben sollen und dann erst arbeiten.

Fleck: In den berufsbildenden höheren Schulen muss man Pflichtpraktika machen. Das könnte der Gesetzgeber für die AHS verpflichtend einführen, auch wenn ich weiß, dass es nicht einfach ist, einen Platz zu bekommen.

Wie sieht es in den Klassen mit anderen Themen aus, wie z. B. der politischen Bildung?

Hagen: Wir behandeln das intensiv. Vor der Nationalratswahl haben wir uns neun Stunden in der Woche nur mit Parteien beschäftigt.